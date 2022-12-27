В «Ситимобил» произошла утечка данных пользователей В «Ситимобил» подтвердили утечку части обезличенных данных клиентов сервиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утечка данных в компании «Ситимобил» привела к тому, что в публичный доступ попали в том числе обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок пользователей сервиса. Об этом сообщила РИА Новости PR-директор компании Екатерина Зубенина. Ранее было известно только об утечке паспортных данных водителей.

Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществленных с помощью сервиса... Мы не храним на серверах широкого перечня персональных данных пользователей, а стараемся ограничиваться обезличенными данными, которые бы были достаточны для достижения целей их обработки, — пояснили в компании.

Там также добавили, что «Ситимобил» приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе. По словам главы PR-службы компании, с пятницы, 23 декабря, проводится внутреннее расследование. Оно должно позволить определить, какая еще информация оказалась доступна злоумышленникам.

Как рассказала Екатерина Зубенина, похитители выходили на представителей компании с угрозами выложить в публичный доступ расширенную информацию. В этой связи правоохранительные органы получили соответствующее уведомление «для дальнейшего оказания содействия». Также уведомление об утечке было направлено в Роскомнадзор.

В компании подчеркнули, что большая часть слитых номеров уже значилась в общедоступных базах в связи с утечками из других сервисов.

На минувшей неделе стало известно, что агрегатор такси «Ситимобил» проводит внутреннее расследование по утечке четырех тысяч фотографий паспортов водителей. Сообщалось, что по результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным.

Ранее персональные данные клиентов сети «ВкусВилл» оказались в открытом доступе, включая телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты. Уязвимости удалось устранить в первые часы после обнаружения утечки. Кроме того, были приняты все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы.