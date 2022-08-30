В системе себя не видят: почему число медсестёр уменьшается с каждым годом Тем временем власти распорядились уменьшить срок подготовки среднего и младшего медицинского персонала

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Минпросвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего медицинского образования. Он вступит в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, время обучения некоторых специалистов в сфере здравоохранения сократят. Так, меньше учиться станут представители среднего медицинского персонала — медсестры. NEWS.ru спросил у экспертов, почему возникла такая необходимость и как отразиться это на качестве медицинской помощи, а также попытался разобраться, в чём причина кадрового голода в этой сфере.

Затыкание дыр

Согласно новому порядку, медицинские сестры станут обучаться на год меньше — 1 год и 10 месяцев (при поступлении после 11-го класса) или 2 года и 10 месяцев (после 9-го класса). Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что необходимость принятия нового закона появилась давно. Главная причина — кадровый голод. Общая нехватка этих специалистов в стране по состоянию на 2021 год оценивалась Минздравом в 129,6 тысячи среднего медперсонала.

В отрасли работает 1 млн 300 тысяч среднего медицинского персонала. Среднестатистический отток и внутренняя миграция в пределах 6–8%. Математика очень простая: мощность подготовки специалистов надо увеличить как минимум в два раза, — пояснила Семенова.

Согласно данным, которые предоставил NEWS.ru Росстат, численность среднего медицинского персонала сокращается год от года. Так, в 2012 году на 100 тысяч населения медсестер приходилось 106,1, в 2017-м — 103,8, а 2021-м уже 100,8. Согласно данным за январь — июнь 2022 года, средняя зарплата медсестры составила 47 902 рубля. Для сравнения: зарплата врача — около 80 тысяч рублей.

Почему медсестёр все меньше? В 2016 году народным голосованием на портале «Активный гражданин» Нина Белова была признана лучшей детской медсестрой Москвы. А через несколько лет она ушла на пенсию. В разговоре с NEWS.ru Белова сообщила, что работу свою любила и потрудилась бы еще несколько лет. Ушла, потому что ощущала себя скорее «статистом и писарем, чем медицинским работником».

Медсестер не хватает, потому что молодые не хотят работать в этой системе. Причины — низкая зарплата (даже в Москве не выше 50 тысяч рублей) и большое количество бумажной волокиты. Я в последние годы практически не занималась своей работой. Занималась статистикой. Например, собирать данные о детях, которые посещают детские сады и школы, но не относятся к нашей поликлинике. Я должна было узнать юридический адрес и составить списки этих детей. Могла час стоять у инфомата, собирая информацию. Какое все это отношение имеет к медицине — непонятно, — рассказывает она.

При этом, говорит Белова, за её непосредственную работу с неё продолжало спрашивать начальство, но времени на неё не оставалось. Бюрократические процедуры непосредственно влияли на качество оказания медицинской помощи — например, медсестра не успевала нормально поговорить с родителями больного ребёнка, как это положено делать, пока самого ребёнка осматривает врач, — на это у неё остается 12 минут, рассказывает медсестра.

Основная цель девочек, которые приходят из училища — набраться опыта и уйти в коммерческую медицину или дальше на доктора учится. В системе они себя не видят. Получается так: они проходят неопытные, обучаются и уходят. Им на замену приходит новые. Тех, кто остается на долгие годы и постоянно повышает свою квалификацию, таких мало. Поэтому и кадров не хватает, — поясняет Белова.

Дефицит среднего медперсонала возник не потому, что эти специалисты долго учатся, а из-за тяжелых условий работы, уверена Нина Белова. По ее мнению, новый образовательный стандарт ничего не изменит в системе. Кто хотел получать знания и расти в профессии, все равно будут это делать. Кто не хотел — поработают и уйдут. Но новые кадры это точно не привлечет.

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Разгрузить медсестер

Обучать медсестру два года — вполне достаточно. Но только если мы хотим вырастить специалиста, который ни о чем не думает, но качественно выполняет 100–150 манипуляций, сообщил NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко. Но весь мир уже давно идет в сторону глобального расширения использования среднего медицинского персонала в системе здравоохранения. Если подходить с таких позиций — даже три года обучения мало, сообщил эксперт. Он добавил, что в большинстве стран мира медсестры учатся по три-четыре года, плюс постоянное повышение квалификации. Новый закон же отбросит Россию назад, утверждает он.

Чтобы решить проблему кадрового голода в отрасли и повысить эффективность работы младшего медицинского персонала, необходимо распределить обязанности между работниками в системе здравоохранения в соответствии с уровнем их квалификации, утверждает Самойленко.

Половина работы, которую делает медицинская сестра, не требует медицинского образования. Ее можно передать людям с базовой подготовкой, в том числе значительную часть писанины. Тогда освободится время для того, чтобы, как во всем цивилизованном мире, медсестра с соответствующим уровнем подготовки взяла на себя часть работы, которая не требует высшего медицинского образования. То есть разгрузила врачей. Тогда появится возможность платить достойную зарплату. И в отрасль будут идти люди. Валерий Самойленко исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России

Также необходимо наладить непрерывную систему повышения квалификации медицинских работников. Далеко не все сотрудники системы здравоохранения имеют такую возможность. При этом медицина развивается так, что каждые пять лет обновляется не менее половины знаний.

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Вместо медсестер — секретари

В России продолжается эксперимент по отработке альтернативной схемы оплаты труда медицинского персонала, рассказала NEWS.ru зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Татьяна Соломатина. Основным заработком станет оклад (не менее 70%), а остальное — дополнительный заработок (надбавки). Это позволит получать медсестрам сумму, равную средней зарплате в регионе или превышающую ее. Согласно указам президента РФ, в ближайшем будущем оплата труда среднего медперсонала должна составлять 1,7 от средней зарплаты в регионе.

Средний медицинский персонал надо освобождать от обязанностей, которые не имеют отношения к медицине, согласилась Татьяна Соломатина. Бумажная работа губит карьерные амбиции молодых специалистов.

Мы сегодня перешли на цифровые технологии, но не отменили бумажный вариант. Человек должен в компьютере все написать, распечатать и написать еще в истории болезни. Я считаю, что здесь должны подключатся помощники уже не медицинские. Какие-то секретари, технические работники, которые могут забивать, заклеивать истории болезни. Медсестра и врач должны заниматься своей врачебной работой. К тому же технического работника подготовить сегодня гораздо проще. Татьяна Соломатина зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор

Подобные сотрудники уже появляются в некоторых учреждениях столицы и Московской области. Но фонда оплаты труда для них в федеральном масштабе пока нет. Соломатина надеется — через пару лет вопрос все-таки будет решен.