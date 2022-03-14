В «Синих ведёрках» развеяли миф о некачественности китайских машин

Некоторые популярные автобренды приостановили деятельность в России, поэтому на российском рынке могут появиться новые марки, в том числе из Китая. NEWS.ru поговорил с координатором движения «Синие ведёрки» и главой рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петром Шкуматовым и выяснил, выросло ли качество китайских машин, а также насколько цена отличается от западных брендов.

По его словам, за последние 10 лет китайские автомобили сильно прибавили в качестве, но пока они немного уступают европейским. Тем не менее это достойные машины, на которых можно ездить, а цены на китайские марки ниже европейских примерно на 20–30%.

Это вполне достойные автомобили, качество на четыре с плюсом, на которых действительно можно ездить, и в общем те болезни роста, которые были у китайских автомобилей 10 лет назад, когда были ролики, на которых люди пальцем протыкали металл двери, этого, конечно, уже нет. Соответственно, сейчас это хорошие качественные автомобили, — подчеркнул Шкуматов.

Китайские бренды могут обеспечить привычное для россиян качество и смогут обеспечить граждан РФ качественными автомобилями, считает эксперт. Но пока не ясно, смогут ли эти компании заместить выпадающий спрос в такое короткое время. Российский рынок имеет минимальный спрос на автомобили в 1,5 млн машин в год, соответственно, здесь речь идёт о серьёзной производственной задаче. Также, по мнению Шкуматова, важен вопрос цены китайских автомобилей на рынке, но сейчас ничего экстраординарного в плане цен не происходит.

Сейчас даже дело не в цене, они (китайские модели. — NEWS.ru) есть в наличии. Есть рекомендованные цены производителя, и есть реальные цены продаж у дилеров. Дилеры могут накручивать с помощью всяких допов и прочих моментов. Это надо всегда учитывать. Поэтому сейчас, какая цена автомобиля, сложно говорить, но рекомендованные дешевле. Насколько это соответствует практике салонов — неизвестно. Но так или иначе эти машины есть в наличии, — рассказал Шкуматов.

Он добавил, что китайские марки уже были востребованы в России и их доля неуклонно росла, в первую очередь за счёт цен. Также качество китайских машин действительно возросло.

Просто у многих российских автовладельцев есть предубеждение, что китайский автомобиль — это плохой автомобиль. Связано это предубеждение с негативным опытом, который люди получили на начальном этапе знакомства с китайскими автомобилями, и тогда они действительно качеством были хуже, чем у АвтоВАЗа, — подытожил автоэксперт.

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации европейского бизнеса, китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост в России, заняв по итогам года более 7% рынка. За прошлый год автопроизводители из КНР продали в РФ более 103 384 новых автомобилей.