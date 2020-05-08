В Сибири пересмотрят режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e55fac9c-90fe-11ea-94e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Spaull/Global Look Press

Ограничительные меры в Сибири, введённые властями из-за коронавируса, будут пересмотрены после майских праздников. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

У нас во всех регионах самоизоляцию продлят, только вот в какой степени будут ограничения — это будет в каждом регионе по-разному, и напрямую завязано на задачу запустить экономику, — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, смягчение ограничений возможно в ряде сфер экономики. Это касается строительства и сельского хозяйства, перерабатывающего производства, транспорта, оборонно-промышленного комплекса.

Не будет послабления с точки зрения массовых мероприятий. Масочный режим будет существовать и будет вводиться, перчаточный режим, может, будет вводиться в некоторых регионах, — пояснил полпред.

Он уточнил, что открывать въезд в туристические республики — Алтай, Хакасию и Туву — пока не планируется. Это будет возможно только после спада заболеваемости.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что Россия может избежать ярко выраженного пика эпидемии коронавируса. Он отметил, что ежедневный прирост количества больных связан с выявлением бессимптомных носителей и больных в лёгкой форме, писал NEWS.ru.