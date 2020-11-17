В Сибири обнаружен коронавирус с мутациями

https://static.news.ru/photo/d95c2fc8-28b2-11eb-a904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сибирском регионе зафиксировано заражение мутировавшим коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на виртуальном симпозиуме, посвящённом новым научным данным о коронавирусной инфекции.

Мы видим в регионе определённые изменения. Это позволяет нам предполагать, что там формируется свой вариант с определёнными мутациями, — заявила Попова.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, своей разновидности вируса в Сибири нет. Отмечается, что выявляют лишь единичные варианты его мутаций.

Других подробностей об особенностях штамма коронавируса, распространяющегося в Сибири, пока нет. Стоит отметить, что мировые СМИ уже сообщали о мутациях COVID-19 — правда, речь шла не о России. Он был выявлен в шести странах, при этом он передавался от норки к человеку.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным на 17 ноября, в России выявлено 22 410 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 442 человека, что оказалось печальным рекордом для нашей страны за всё время пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент.

Всего в стране за время пандемии заболели свыше 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 1,4 млн.