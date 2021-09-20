В ШОС не нашли нарушений во время выборов в Госдуму

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За последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 778 летальных исходов. За 24 часа в стране полностью выздоровели 11 992 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло до 7 294 672. Число летальных исходов возросло на 778 против 793 днём ранее. Число вылечившихся возросло за сутки на 11...