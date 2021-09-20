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В ШОС не нашли нарушений во время выборов в Госдуму

12:38, 20 сентября 2021
В ШОС не нашли нарушений во время выборов в Госдуму Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава миссии ШОС заявил, что наблюдатели не зафиксировали на выборах в Госдуму проблем, ставящих под сомнение легитимность голосования. Само же голосование способствовало высокой явке, сообщает ТАСС.

Представители наблюдателей от ШОС заявили, что трёхдневное голосование на выборах в Госдуму способствовало высокой явке и предотвращению распространения коронавируса.

По итогам обработки 95% протоколов «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,63%. Кандидаты от этой партии побеждают на выборах в Госдуму в 199 одномандатных округах из 225. Единороссы сохраняют конституционное большинство в Госдуме. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 19,20%, ЛДПР - 7,48%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,43% и "Новые люди" - 5,4%.

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