https://static.news.ru/photo/f3c64a6a-dabb-11e9-b805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Питание в школьных столовых во многом противоречит установленным нормам. К такому выводу пришли сотрудники Московского государственного университета технологий и управления, которые провели исследование в 500 школах нескольких федеральных округах: в Северо-Западном, Центральном и Сибирском.

В частности, выяснилось, что масса четверти блюд в меню меньше положенной на 12, а то и на 25%. А сам рацион не сбалансирован: масса жиров и белков ниже нормы в среднем на 10%, а углеводов — выше на 23,7%.

Это, по словам специалистов, может привести к раннему развитию ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий у детей, пишет газета «Известия» .

В Роспотребнадзоре изданию рассказали, что в результате проверок в образовательных организациях действительно были найдены недостатки. Но есть и положительная динамика: в частности, нехватка мяса в порциях снизилась почти на 6%, рыбы — на 8%, а фруктов — на 9%.

Ранее News.ru писал, что Минпросвещения решило усовершенствовать систему горячего питания в школах. Поводом для этого послужило ухудшение качества пищи в школьных столовых и вытеснение горячей еды буфетной.