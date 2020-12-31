В школьных аттестатах по ряду предметов будут зачёты вместо оценок

Школьные аттестаты будут заполняться по новым правилам. Согласно приказу, утверждённому Министерством просвещения РФ, по ряду предметов будут выставляться зачёты вместо оценок.
По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается указание отметки «зачтено», — говорится в документе.
Приказ № 546 датирован 5 октября 2020 года, однако опубликован на портале правовой информации он был 23 декабря 2020 года. С пятницы 1 января 2021 года он вступает в силу. При этом документ регламентирует не только порядок оформления аттестатов, но и утверждает ещё одно новшество.
Бланки титула аттестата и приложения к нему заполняются в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код), — сказано в приказе.
Ранее NEWS.ru писал, что каникулы для московских школьников продлеваются до 17 января 2021 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Подведомственные московской мэрии колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования также уходят на длинные каникулы. Кроме того, власти города рекомендовали негосударственным учреждениям принять аналогичное решение. В период каникул занятий не будет даже дистанционно.