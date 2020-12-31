В школьных аттестатах по ряду предметов будут зачёты вместо оценок

https://static.news.ru/photo/780b9d7e-4c3b-11eb-bc67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Школьные аттестаты будут заполняться по новым правилам. Согласно приказу, утверждённому Министерством просвещения РФ, по ряду предметов будут выставляться зачёты вместо оценок.

По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается указание отметки «зачтено», — говорится в документе.

Приказ № 546 датирован 5 октября 2020 года, однако опубликован на портале правовой информации он был 23 декабря 2020 года. С пятницы 1 января 2021 года он вступает в силу. При этом документ регламентирует не только порядок оформления аттестатов, но и утверждает ещё одно новшество.

Бланки титула аттестата и приложения к нему заполняются в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код), — сказано в приказе.

Ранее NEWS.ru писал, что каникулы для московских школьников продлеваются до 17 января 2021 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Подведомственные московской мэрии колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования также уходят на длинные каникулы. Кроме того, власти города рекомендовали негосударственным учреждениям принять аналогичное решение. В период каникул занятий не будет даже дистанционно.