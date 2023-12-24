В школьном ЕГЭ появится больше вопросов про СВО Рособрнадзор: число заданий в ЕГЭ о СВО в дальнейшем будет увеличиваться

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Число заданий по темам специальной военной операции (СВО) и присоединения к России новых регионов в едином государственном экзамене (ЕГЭ) со временем будет увеличиваться, сообщил в интервью ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом он заверил, что в ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не станут, его содержание утверждено до 1 сентября 2023 года.

То, что мы опубликовали, мы опубликовали до 1 сентября, и сейчас вот говорить о том, что мы планируем в 2025 году, я бы не стал. Но, конечно, в будущем число таких заданий будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года. Каждый год мы актуализируем информацию, — сказал Музаев.

Вопросы на темы СВО и присоединения территорий в ЕГЭ предусмотрены в экзамене по истории. Согласно данным демо-варианта, опубликованного на сайте Федерального института педагогических измерений, в задании № 2 экзаменуемому предложат расположить в хронологическом порядке ряд событий, в числе которых подписание договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в задании № 5 ученику предлагается установить соответствие между событиями и их участниками, где также фигурирует СВО и участники боевых действий.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что введение ЕГЭ и ОГЭ в России было большой ошибкой. По его словам, это решение привело к разрушению традиционной системы образования, существовавшей как в дореволюционные времена, так и в Советском Союзе. С этим явлением Толстой также связал широкое распространение ненормативной лексики среди российских школьников.