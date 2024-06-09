В школах вступит в силу новое правило о контрольных работах с 1 сентября Рособрнадзор: контрольные в школах должны занимать не более 10% учебного времени

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Контрольные работы в школах с 1 сентября текущего года должны будут занимать не более 10% от учебного времени, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. В противном случае будет считаться, что школа совершила нарушение, за которое предполагается наказание. Ведомство намерено строго следить за ситуацией.

С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить, — сообщил Музаев.

Сейчас контрольные работы в школах занимают до 40% времени, добавил глава ведомства. По его словам, это раздражает как учителей, так и учеников и их родителей.

Ранее Музаев также сообщил, что порядок проведения единого государственного экзамена не предусматривает досмотра учеников. Он отметил, что в регламенте прописан только проход рамок. Глава ведомства подчеркнул, что среди организаторов ЕГЭ нет лиц с такими полномочиями, а только в большинстве случаев педагоги.