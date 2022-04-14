В школах Воронежской области каждое утро будут поднимать флаг России
Александр Чеков
Александр Чеков
17:56, 14 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В школах Воронежской области со следующей недели начнут перед началом занятий проводить церемонию поднятия флага России. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, добавив, что очень важно вложить в детей уважение к ценностям страны.
Очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны. Думаю, тут не нужны дополнительные объяснения. Со следующего понедельника, 18 апреля, занятия в школах Воронежской области будут начинаться поднятием флага России, — написал он.
Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский высказал мнение, что в российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США.
По мнению помощника президента, аналогичную систему необходимо внедрить в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня». Он выступил с инициативой от имени комиссии направить эту рекомендацию в Минпросвещения РФ. Члены комиссии поддержали идею единогласно.