В школах Воронежской области каждое утро будут поднимать флаг России

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Запрет на пользование популярными шрифтами Times New Roman и Arial не должен вызвать проблем у россиян, заявил в беседе с «Радио 1» гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он напомнил, что в текстовом редакторе Word свыше 100 шрифтов, из них порядка 15 подходят для деловой переписки.

Мы привыкли использовать шрифты Times New Roman и Arial, но шрифты принадлежат определённым компаниям, и они имеют право отзывать их использование несмотря на то, что люди покупали лицензию. Пока проблемы...