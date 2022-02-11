В школах Подмосковья начались проверки после ранения ученика в Мытищах

В школах Московской области начались внеочередные проверки соблюдения мер безопасности после ранения школьника в Мытищах в результате ссоры с одноклассником, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, передаёт агентство «Москва». Инцидент произошёл 10 февраля, после словесной перепалки шестиклассник ранил другого ученика ножом, пострадавшего госпитализировали.

Министерством образования Московской области проводится служебная проверка произошедшего. Дополнительно сообщаем, что в школах Подмосковья начались внеочередные проверки соблюдения мер безопасности, — сказали в региональном Минобразования.

Как сообщалось ранее, региональное управление Следственного комитета РФ проводит проверку в школе Мытищ. В частности, следователи опросили очевидцев события, работников образовательного учреждения и родителей учеников. Устанавливаются причины и условия инцидента, в частности то, как шестиклассник смог пронести в школу нож.

Проверку по данному факту также проводит прокуратура. В ходе неё будет дана оценка соблюдению закона о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья школьников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что конфликт в школе в подмосковных Мытищах произошёл 10 февраля. Пострадавший начал нецензурно выражаться, после чего второй школьник ударил его ножом. Мальчика госпитализировали. У него задето лёгкое, но угрозы для жизни нет.