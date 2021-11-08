В школах Воронежской области ввели масочный режим

В школах Воронежской области вводят масочный режим для учеников и педагогов. Эту меру называют необходимой для адаптации после двухнедельных каникул и массового выхода в очную форму обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.

Дальнейшие решения будут зависеть от развития санитарно-эпидемиологической обстановки, — говорится в сообщении.

Все образовательные учреждения обязуют обеспечить режим термометрии на входе в здания, а также максимальное разграничение передвижения обучающихся по времени и маршрутам. При этом школьникам и персоналу не следует выходить из класса без маски.

В Воронежской области не продляли режим нерабочих дней, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявлял ранее, что их продление было бы разумным шагом для всей России.