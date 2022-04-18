В школах могут запретить телефоны

Минпросвещения России намерено в мае направить во все регионы перечень различных рекомендаций, в том числе по использованию мобильных телефонов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что школам предложат забирать их у учеников перед входом в учебное заведение или класс, передаёт ТАСС.

Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса, — заявил глава ведомства.

Министр добавил, что в мае cоответствующие рекомендации будут направлены во все регионы, на aвгустовских совещаниях они будут обсуждены, с 1 сентября каждая шкoла самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями.

Споры о мобильных телефонах в школах идут давно. В 2019 году Минпросвещения России, Рособрнадзор и Роспотребнадзор провели опрос общественного мнения, по результатам которого 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных телефонов учащимися на уроках.

Более половины школьников заявили, что использование сотовых телефонов отвлекает их от учебного процесса и может нанести вред здоровью. С этим утверждением согласны 83–90% опрошенных родителей и педагогов, писал NEWS.ru.