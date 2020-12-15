В школах могут ввести контрольную по истории для допуска к ОГЭ и ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/9be7edaa-3ec2-11eb-92e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Обязательным условием допуска школьников к ОГЭ и ЕГЭ в будущем может стать контрольная работа по истории России.

Как следует из концепции преподавания в школах учебного курса «История России», утверждённой решением коллегии Минпросвещения РФ в октябре, специалисты должны выработать план по постепенному внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего образования.

В частности, в качестве пилотного проекта предлагается ввести обязательную контрольную по истории, имеющую статус допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА), передаёт ТАСС.

В концепции также уточняется, что в профессиональном сообществе уже не первый год обсуждается вопрос об итоговой аттестации по истории России.

Историю в качестве предмета по выбору для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) выбирает примерно каждый пятый выпускник. В будущем необходимо проводить анализ результатов государственной аттестации, чтобы принимать меры по их совершенствованию, — говорится документе.

Ранее в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) рассказали о нововведениях на предстоящих школьных экзаменах и возможном ЕГЭ по истории. В частности, в ОГЭ по физике введут более разнообразные задания на проведение эксперимента на реальном оборудовании и включат задания на прогнозирование и интерпретацию результатов опытов. В ОГЭ по химии школьники должны будут провести реальный химический эксперимент прямо на экзамене, писал NEWS.ru.

По словам экс-министра просвещения Ольги Васильевой, ЕГЭ по истории может стать обязательным после 2022 года.