В школах могут ввести контрольную по истории для допуска к ОГЭ и ЕГЭ

Обязательным условием допуска школьников к ОГЭ и ЕГЭ в будущем может стать контрольная работа по истории России.
Как следует из концепции преподавания в школах учебного курса «История России», утверждённой решением коллегии Минпросвещения РФ в октябре, специалисты должны выработать план по постепенному внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего образования.
В частности, в качестве пилотного проекта предлагается ввести обязательную контрольную по истории, имеющую статус допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА),
В концепции также уточняется, что в профессиональном сообществе уже не первый год обсуждается вопрос об итоговой аттестации по истории России.
Историю в качестве предмета по выбору для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) выбирает примерно каждый пятый выпускник. В будущем необходимо проводить анализ результатов государственной аттестации, чтобы принимать меры по их совершенствованию, — говорится документе.
Ранее в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) рассказали о нововведениях на предстоящих школьных экзаменах и возможном ЕГЭ по истории. В частности, в ОГЭ по физике введут более разнообразные задания на проведение эксперимента на реальном оборудовании и включат задания на прогнозирование и интерпретацию результатов опытов. В ОГЭ по химии школьники должны будут провести реальный химический эксперимент прямо на экзамене, писал NEWS.ru.
По словам экс-министра просвещения Ольги Васильевой, ЕГЭ по истории может стать обязательным после 2022 года.