В шести регионах России коллективный иммунитет к COVID превысил 70%

В шести субъектах России коллективный иммунитет к коронавирусу превышает 70%. В целом по России этот показатель за последнюю неделю вырос до 51,8%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Её слова приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия, — сказала вице-премьер.

Она призывала другие субъекты подтягиваться за лидерами и стремиться в целом к уровню иммунитета в 80%.

Среди регионов-лидеров самый высокий показатель коллективного иммунитета оказался у Севастополя — 75,4. У Москвы этот показатель составил 71%, у Подмосковья — 71,1%.

В оперштабе отметили, что к настоящему времени вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, а полностью процедура — 60 795 702 раз.

По словам Голиковой, ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной. В 13 регионах она ухудшилась, что обусловлено показателями тестирования. Если же судить только по заболеваемости, то она снизилась на 6,1% за неделю.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 34 690 новых случаев заражения. Выздоровели 36 145 человек, жертвами инфекции стали 1235 россиян. Под медицинским наблюдением остаются 1,8 млн человек.