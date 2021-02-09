В шести регионах России ЦИК проведёт в мае тестирование онлайн-голосования

https://static.news.ru/photo/6fdd1f64-6b81-11eb-bdb2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦИК планирует в мае провести тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами 2021 года. Об этом на заседании комиссии в среду сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, после общероссийского тестирования будет принято решение об использовании конкретными регионами системы онлайн-голосования на предстоящих выборах. Она добавила, что уже написала в региональные комиссии письма «с просьбой оценить свои возможности и направлять свои заявки на участие в тестировании онлайн-голосования».

Конечно, к тестированию в мае мы будем привлекать членов избирательных комиссий, экспертное сообщество. Очень важно, чтобы были все, особенно эксперты, критически настроенные. Чтобы они помогали нам выявлять самые слабые звенья, самые слабые точки, чтобы мы совместными усилиями смогли их преодолевать, — отметила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что если эксперимент пройдёт успешно, то комиссия будет расширять применение электронного голосования «наряду с традиционным способом голосования, а не вместо него», передаёт ТАСС.

Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября. В этот же день должны состояться выборы в Госдуму. Председатель Центризбиркома подчеркнула, что на предстоящих выборах ожидаются провокации, поэтому члены избирательных комиссий должны быть к этому готовы. Ранее глава Центризбиркома Памфилова отметила, что на выборах 19 сентября 2021 года провести голосование в режиме онлайн возможно только в пяти — семи российских регионах. По её прогнозам, в масштабах всей России оно может быть внедрено к 2024 году, сообщал NEWS.ru.