В Шереметьевском профсоюзе лётного состава оценили инцидент с Волочковой

Бортпроводники не провоцировали балерину Анастасию Волочкову на борту самолёта, когда артистку попросили надеть медицинскую маску. Они выполняли свою работу и правильно сделали, что вызвали полицию, рассказал NEWS.ru президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов. Таким образом он прокомментировал скандал в салоне воздушного судна «Аэрофлота», прилетевшего в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики.

Проводники выполняют свою работу. Специально никто не провоцирует. Правильно сделали, что вызвали полицию. Проводники действовали корректно, профессионально, молодцы. Если бы она (Волочкова. — NEWS.ru) не препиралась, то никакую полицию бы не вызывали. Многие пассажиры снимают маски, но проводники обязаны просить их надеть. Главное — не ругаться, не скандалить, — отметил спикер.

Тем не менее Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника самолёта, потребовавшего от неё надеть медицинскую маску. Балерина и её спутник уверены, что стюард спровоцировал скандал намеренно. По словам Сергея, который сопровождал артистку в полёте, инцидент произошёл, когда балерина опустила маску, чтобы выпить кофе. В этот момент к ней подошли сразу три бортпроводника и начали снимать всё происходящее.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил, что в действиях отказавшейся надеть маску на борту самолёта балерины Анастасии Волочковой могут не найти состава правонарушения. Он уточнил: авиакомпания может занести танцовщицу в чёрный список, однако другие авиакомпании не обязаны отказывать ей в продаже билетов.

Ранее стало известно, что Волочкова не садится на самолёт в трезвом состоянии, потому что боится летать, пояснила PR-директор танцовщицы Светлана Герасимова.