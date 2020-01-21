В аэропорту Шереметьево усилили санитарно-эпидемиологический контроль в связи с опасностью распространения нового коронавируса.
На санитарно-карантинный пункт Роспотребнадзора в международном аэропорту Шереметьево оперативно поступает актуальная информация об обстановке в эпидемиологически неблагополучных странах. В связи с объявленной опасностью распространения коронавирусной инфекции санитарный контроль рейсов из Китая усилен, — цитирует РИА Новости пресс-службу московского аэропорта.
Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань. На сегодняшний день зарегистрировано 309 случаев заражения. Шесть человек погибли.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство КНДР приняло решение о временном закрытии границы для иностранных студентов, в связи с распространением в Китае смертельного коронавируса.
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