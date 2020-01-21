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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что жители Крыма и лица, которые из-за учёбы, работы или по долгу службы провели длительное время за границей, смогут занимать высокие государственные посты вплоть до президентского.

Это очень важно, особенно по Крыму и Севастополю, эта оговорка есть в тексте. Поэтому их права никак не будут ущемлены, — сообщил ТАСС Крашеннников. По его словам, будут учитываться обстоятельства...