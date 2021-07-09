В Шереметьево возникли очереди из-за проверки документов на COVID

Второй день в аэропорту Шереметьево сохраняются очереди из-за проверки документов на COVID-19, сообщает РИА Новости.

Об очередях из прилетающих и улетающих пассажиров в Шереметьево сообщили 10 июля. В аэропорту рассказали, что они возникли из-за проверок документов в связи с увеличившимся количеством рейсов.

11 июля ситуация повторилась , хотя теперь работают почти все стойки регистрации. После прохождения пограничного контроля пaссажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с дaнными, необходимыми для санитарного контроля в связи с пандемией COVID-19. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии в Россию на портале gosuslugi.ru, пропускают в ускоренном порядке, прoверяя QR-код.

Ранее сообщалось, что в странах ЕС начала действовать система выдачи сертификатов об иммунитете к коронавирусу, которая призвана упростить перемещение граждан внутри блока. Документ, который предполагает использование QR-кода, рассчитан также на то, чтобы обезопасить транспортные пути, однако крупные авиаперевозчики озабочены тем, что непродуманность цифровых паспортов может привести к коллапсу.