В Шереметьево пресекли контрабанду драгоценностей на 100 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f442e7ae-cf52-11eb-a34c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники таможни раскрыли в аэропорту Шереметьево канал контрабанды ювелирных изделий и часов на сумму в 100 млн рублей. Задержаны пять человек, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.

В ведомстве пояснили, что в группу контрабандистов входили пятеро россиян, один гражданин США, а также члены экипажей нескольких авиакомпаний. Нелегальной деятельностью они занимались больше года. Ввозимые в Россию товары злоумышленники продавали в квартирах в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону.

В ходе обысков у них изъяли более 100 дорогих наручных часов, десятки ювелирных изделий и сотни драгоценных и полудрагоценных камней, а также деньги на сумму порядка 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде (ч.3 ст. 226.1 УК РФ).

Входившие в состав преступной группы россияне были задержаны. Одного из них отправили под домашний арест, а остальных отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили гражданина Украины по делу о контрабанде запчастей для военных самолётов МиГ-29. Суд приговорил его к трём годам колонии общего режима.