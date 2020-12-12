В Шереметьево обнаружили радиоактивную сумку

https://static.news.ru/photo/c3ff9d78-3d79-11eb-8b28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В багажном отделении терминала в столичном аэропорту Шереметьево зафиксировали превышение радиационного фона одной из сумок. Специалисты по сортировке багажа вызвали экстренные службы.

В аэропорту Шереметьево при сортировке багажа в багажном отделении терминала В датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Сумка перемещена в специализированное помещение, — цитирует ТАСС сообщение экстренных служб.

В агентстве добавили, что на место прибыли специалисты для проведения радиационной разведки и дополнительных замеров. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация персонала и пассажиров не проводилась.

За две недели это уже четвёртый случай, когда в багажном отделении аэропорта срабатывают датчики радиационной безопасности. В двух случаях источник так и не был найден, в третьем был обнаружен радиоактивный компас. Его утилизировали.

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