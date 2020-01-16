Вторую очередь терминала С в московском аэропорту Шереметьево начнут строить в 2024 году. Об этом заявил председатель совета директоров воздушной гавани Александр Пономаренко.
Планируем в 2024 году, —
цитируетего ТАСС.
Он добавил, что ввести его в эксплуатацию предполагается в 2026 году.
Ранее NEWS.ru писал, что новый международный терминал С1 в московском аэропорту Шереметьево откроется 17 января 2020 года. Он будет рассчитан на ежегодное обслуживание 20 млн пассажиров.
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