https://static.news.ru/photo/7439141e-38fb-11ea-a8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторую очередь терминала С в московском аэропорту Шереметьево начнут строить в 2024 году. Об этом заявил председатель совета директоров воздушной гавани Александр Пономаренко.

Планируем в 2024 году, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что ввести его в эксплуатацию предполагается в 2026 году.

Ранее NEWS.ru писал, что новый международный терминал С1 в московском аэропорту Шереметьево откроется 17 января 2020 года. Он будет рассчитан на ежегодное обслуживание 20 млн пассажиров.