В Shell рассказали, как определить недолив топлива на АЗС

https://static.news.ru/photo/1e1dc810-43fc-11eb-9162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На АЗС время от времени могут происходить случаи недолива топлива, и если автолюбитель не уверен в том, что в его баке оказался именно заказанный и оплаченный объём бензина, то для на заправке предусмотрен способ проверки заливаемого количества, рассказал директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

По его словам, на каждой АЗС должен быть поверенный мерник. По запросу клиента персонал заправки должен налить в мерник определённое количество топлива, передает РИА Новости.

Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объём розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике. Такие случаи бывают, — сказал Маслов.

Представитель Shell также рассказал, что ошибочно считать бензин Аи-92 более безопасным, чем Аи-95, в котором якобы много присадок и всевозможной химии. По словам Маслова, автолюбителю следует руководствоваться рекомендациями производителя, и если он заявляет о 95-м бензине, то использовать именно его.

Как сообщал NEWS.ru, ранее автоэксперты рассказали, что использование педали тормоза далеко не всегда является безопасным, а в ряде ситуаций способно привести к серьёзному ДТП и другим тяжёлым последствиям. Специалисты также перечислили пять основных ситуаций, когда использование педали тормоза является опасным.