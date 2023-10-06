В шаманской организации «Дух медведя» потребовали равенства с РПЦ Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм в правах с другими религиями

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Верховный шаман России Кара-оолу Допчун-оолу

Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол призвал уравнять шаманизм в правах с другими религиями, передает РИА Новости. Об этом он заявил в ходе своего визита в Москву. Он отметил, что у шаманизма в России есть много направлений, но для них всех должна быть организована структура, которой нужен единый координатор.

Чтобы не разделять по верованиям многонациональный и дружный народ России, шаманизм надо в России признать и уравнять в правах с другими религиями. Ведь каждая народность по-своему называет шаманов. Например, тувинское название — это «кам», от которого происходит слово «камлать», то есть помогать человеку, помогать природе, оберегать человека и природу, брать у природы силу и отдавать человеку здоровье и счастье, — заключил Допчун-оол.

В 2021 году верховный шаман направлял президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой придать шаманизму статус одной из религий, составляющих часть исторического наследия народов страны. По его словам, обращение было передано в управление по религиозным вопросам. В тексте обращения пояснялось, что шаманизм является старейшей из всех религий, сопровождающей человеческое общество на протяжении его тысячелетней истории, и был фундаментом для образования традиционных культов многих народов. Однако в РФ он переживает непростые времена.