В шахте «Листвяжная» в Кузбассе обнаружили ещё 20 тел погибших

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области обнаружены тела ещё 20 погибших, в том числе двух спасателей, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилёва. Ранее на поверхность подняли тела 11 человек.

В шахте обнаружено ещё 20 тел — 18 шахтёров и 2 горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъём на поверхность, — говорится в сообщении.

По словам Цивилёва, в настоящее время в шахте продолжается откачка воды, также планируется обезопасить газовую обстановку в тоннелях с помощью бурения технологических скважин. По предварительной оценке, на это потребуется пять-шесть дней, а также до двух дней на закачку азота и углекислого газа.

Как отметили в МЧС, поиск погибших идёт в «вслепую» из-за неработающих средств контроля. Также ранее в ведомстве сообщили, что в шахте остаются тела 38 шахтёров и двух горноспасателей.

По последним данным, количество пострадавших в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 96, из них 46 — горноспасатели, которые приняли участие в поисково-спасательной операции.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате взрыва метана на шахте погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября был объявлен траур.