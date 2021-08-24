В сговоре с Пушком: петербурженка пожаловалась властям на соседского кота

Жительница Бегуницкого сельского поселения Ленинградской области Наталья Моторина пожаловалась местным властям на соседского кота Пушка, который дразнит её собак. Об этом пишет 47news.

Женщина написала заявление, где попросила принять меры по отношению к соседу Евгению Попову из-за кота, который около 23:00 сидел у её забора, дразнил собак и периодически ходил на её участок охотиться на птиц. Хозяину животного пригрозили штрафом от двух до трёх тысяч рублей, так как по региональному закону запрещено перемещение домашних животных за пределы места их содержания.

Хозяин животного уверен, что таким образом Моторина отвечает на его попытки остановить лай её собак по закону о тишине. У женщины семь псов, и мужчина снимает каждый их ночной вой на камеру, чтобы затем вызвать полицию, которая составляет протокол и штрафует хозяйку.

Теперь вот такой ответный ход. В администрации приняли заявление. Из него следует, что я чуть ли не в сговоре с котом, сижу вместе с ним и собак раздражаю, — отметил мужчина.

Сама автор заявления не поверила, что ей звонят журналисты, и не рассказала, почему написала жалобу на кота. Специалист администрации Бегуницкого сельского поселения, курирующий вопросы безопасности и воинского учёта, а также ведущий дело Пушка Олег Савенков не стал разговаривать с журналистами.

Ранее стало известно, что домашние кошки могут быть опасны, особенно если их пускать на кровать. Так, например, они могут лечь на лицо человека и перекрыть ему дыхательные пути.