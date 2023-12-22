В СФ разрешили призыв в ФСБ и уточнили, кому путь туда заказан Совет Федерации одобрил закон о призыве на службу в ФСБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о праве граждан России проходить срочную службу по призыву в составе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Решение принято на 558-м пленарном заседании в пятницу, 22 декабря. По действующему законодательству служить в ФСБ россияне могут только по контракту.

Однако пойти на службу в ФСБ смогут не все. Призыву туда не подлежат иноагенты и люди, имеющие зарубежное гражданство и вид на жительство. Также это касается лиц, употребляющих наркотики, и граждан с судимостью.

Также на заседании Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. На их участников будут распространяться льготы и соцгарантии, на которые сегодня имеют право мобилизованные, контрактники и добровольцы, содействующие Вооруженным силам России.

Ранее председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что сегодня в России нет необходимости увеличивать срок службы по призыву. Он указал, что это решение было бы нелогичным с экономической точки зрения и с точки зрения безопасности. До этого в комитете по обороне заявили, что вопрос об увеличении срока службы назрел уже давно из-за серьезной военно-политической обстановки. Картаполов назвал эти слова личной позицией депутатов.