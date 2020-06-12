В СФ прокомментировали упрощение получения соцподдержки

Первый заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский одобрил распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, облегчающее получение россиянами социальной поддержки.
Большинство россиян заняты тем, что вынуждены собирать различные справки, чего бы это ни касалось. Это хождение по мукам, и хорошо, что правительство это поняло, — передаёт слова парламентария RT.
Рязанский назвал это хорошим нововведением.
Документ расширяет перечень информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения соответствующих выплат. Речь идёт о данных ФНС, ПФР, Росреестра и ФНС.
В субботу, 13 июня, Мишустин подписал распоряжение, позволяющее россиянам получать социальную поддержку без предоставления справок, писал NEWS.ru.
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