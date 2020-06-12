В СФ прокомментировали упрощение получения соцподдержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росстат опубликовал статистику по смертности за I квартал 2020 года. Из неё следует, что с января по апрель число умерших россиян сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за первые четыре месяца 2019 году в России умерли 626,7 тысячи человек. Ведомство отдельно привело данные за апрель по смертности, связанной с коронавирусной инфекцией. COVID-19 стал основной причиной смерти...