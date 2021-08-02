В СФ предложили взять на контроль применение оборудования для лечения рака

В Совете Федерации предложили Минздраву разработать механизм контроля за тем, как в регионах используется оборудование для лечения онкобольных, которое закуплено в рамках федерального проекта по борьбе с такими заболеваниями. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Россия занимает 49-е место в мире по уровню заболеваемости онкологией и 33-е — по уровню смертности. Внутри страны рак занимает второе место в числе причин смертности населения. При этом в первом квартале 2021 года необходимую помощь получили на 107 тысяч онкобольных меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Совфеде отметили, что в России есть проблемы с ранней диагностикой онкозаболеваний, которые нередко связаны недостаточной квалификацией специалистов первичного звена здравоохранения. Существуют сложности с реабилитацией пациентов на раннем и позднем этапах. При этом до сих пор не утверждены стандарты 2-го и 3-го этапов медицинской реабилитации.

Сенаторы подчеркнули , что медицинское оборудование должно быть эффективно загружено больными с подозрением на онкозаболевания или уже подтверждённым диагнозом. Кроме того, первичные онкологические кабинеты должны быть укомплектованы врачами, а также необходимо регулярно обновлять программы обучения и повышения квалификации медперсонала.

Региональным властям в Совфеде порекомендовали рассмотреть вопросы об обучающих мероприятиях для повышения «онконастороженности» медиков первичного звена, о развитии системы реабилитации онкобольных и мерах оказания паллиативной помощи в системе онкослужбы.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах специалисты создали систему искусственного интеллекта, способную с высокой степенью точности оценить риск развития рака лёгких по флюорографическим снимкам. Точность прогноза нейросети составила 82–93%.