https://static.news.ru/photo/06ce883e-69eb-11ea-96e9-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Global Look Press

Плановые межведомственные учения по ликвидации последствий радиационной аварии прошли в Североморске. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что по сценарию учений авария случилась при запуске ядерной энергетической установки крейсера «Пётр Великий».

Произошла нештатная ситуация с условным выбросом радиоактивных веществ, которые привели к загрязнению местности, — цитирует условия учений «Интерфакс».

В общей сложности в учениях было задействовано свыше тысячи человек под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Помимо военных были привлечены силы МЧС и управления МВД по Мурманской области.

Действия личного состава были отработаны на территории военного городка соединения противолодочных кораблей. При этом была отработана организация взаимодействия с федеральными органами государственной и местной власти. В частности, это касалось вопросов оповещения населения и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как писал NEWS.ru, экипаж новейшего корабля противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» выполнил учебные стрельбы и тренировку по преодолению минного заграждения в Средиземном море.