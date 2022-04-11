В северных районах Крыма ввели жёлтый уровень террористической опасности

В северных районах Крыма ввели жёлтый уровень террористической опасностиЖёлтый уровень террористической опасности вводится в нескольких районах и городах на севере Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. По его словам, эта мера носит профилактиченский характер.

Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («жёлтого») уровня террористической опасности, — написал Аксёнов.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков тогда заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке.

Погибших в результате ЧП не было. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. Пожар удалось ликвидировать вечером того же дня.