https://static.news.ru/photo/32cbe9b6-d712-11e9-84fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Посетители городской поликлиники Моздока в Северной Осетии сняли на видео детского травматолога Дениса Прохорова, который пришёл на приём в нетрезвом виде.

Автор ролика привёл в учреждение ребёнка с переломом ноги. Врач, недолго думая, выписал мазь прямо на гипс. После недолгой дискуссии отец указал медику на то, что тот пьян.

Прохоров решил убежать. На кадрах видно, что сначала врачу помешала дверь, а поворот на лестнице ему так и не удалось преодолеть, передаёт телеканал « 360 », в распоряжении которого оказалось видео.

Издание уточняет, что горе-специалист — из врачебной династии. Его отец Виктор Прохоров какое-то время назад возглавлял поликлинику, а мать работает в ней и сейчас.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет начал проверку размещённого в некоторых СМИ ролика с информацией о том, что в Ростове-на-Дону прибывший по вызову фельдшер скорой помощи пнул пожилую женщину, которой стало плохо во дворе многоэтажки, а затем уехал.