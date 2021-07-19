В синагогу Севастополя не пустят без прививки или ПЦР-теста
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:52, 19 июля 2021
Фото: chabadsevastopol/facebook.com
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Севастопольская синагога закрыла двери для посетителей без сертификата о вакцинации от коронавируса или ПЦР-теста, у которого не истёк трёхдневный срок. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъём».
Руководитель еврейской общины Севастополя Биньямин Вольф объяснил, что людям дали время на вакцинацию, их заранее предупредили об ограничениях в синагоге и дискриминации в этом нет.
Мы просто очень переживаем, чтобы от нас не получилась беда и чтоб ни один человек не заболел или не дай бог не умер. Мы очень боимся. Сегодня в России, слава богу, есть хорошая вакцина, и я показал пример всем, — поделился своей позицией Вольф.
Глава общины сказал, что люди ходят на молитвы, чтобы просить благословение, а не чтобы заразиться или заразить другого.
Ранее стало известно, что в Ставрополе умерла от коронавируса «идейная антипрививочница». Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.