В синагогу Севастополя не пустят без прививки или ПЦР-теста

Севастопольская синагога закрыла двери для посетителей без сертификата о вакцинации от коронавируса или ПЦР-теста, у которого не истёк трёхдневный срок. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъём».

Руководитель еврейской общины Севастополя Биньямин Вольф объяснил, что людям дали время на вакцинацию, их заранее предупредили об ограничениях в синагоге и дискриминации в этом нет.

Мы просто очень переживаем, чтобы от нас не получилась беда и чтоб ни один человек не заболел или не дай бог не умер. Мы очень боимся. Сегодня в России, слава богу, есть хорошая вакцина, и я показал пример всем, — поделился своей позицией Вольф.

Глава общины сказал, что люди ходят на молитвы, чтобы просить благословение, а не чтобы заразиться или заразить другого.

Ранее стало известно, что в Ставрополе умерла от коронавируса «идейная антипрививочница». Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.