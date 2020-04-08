В Севастополе всех прибывающих из Москвы и Петербурга отправят на карантин

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал, когда в России наступит пик пандемии коронавируса. По его словам, его можно ожидать в начале мая.

Он подчеркнул, что сейчас число заболевших увеличивается с каждым днём в основном благодаря тому, что больше людей стали тестировать на инфекцию. Но, несмотря на эту ситуацию, мне кажется, что в...