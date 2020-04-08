Общество

В Севастополе всех прибывающих из Москвы и Петербурга отправят на карантин

12:16, 08 апреля 2020
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Все приезжающие в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга должны будут уйти на обязательный 14-дневный карантин.

Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, эти меры приняты в связи с распространением COVID-19.

Накануне подобные режимы изоляции для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга ввели в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чрезмерными некоторые меры, которые принимают региональные власти для защиты людей от распространения коронавирусной инфекции. В частности, речь идёт о закрытии границ нескольких регионов. Песков также добавил, что здесь уже федеральный центр внёс коррективы.

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