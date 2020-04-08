В Севастополе всех прибывающих из Москвы и Петербурга отправят на карантин

Все приезжающие в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга должны будут уйти на обязательный 14-дневный карантин.
Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, эти меры приняты в связи с распространением COVID-19.
Накануне подобные режимы изоляции для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга ввели в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях.
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чрезмерными некоторые меры, которые принимают региональные власти для защиты людей от распространения коронавирусной инфекции. В частности, речь идёт о закрытии границ нескольких регионов. Песков также добавил, что здесь уже федеральный центр внёс коррективы.
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