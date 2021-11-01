В Севастополе прекратят работу блокпосты

Власти Севастополя приняли решение снять блокпосты на въезде в город, хотя планировалось, что они будут работать все нерабочие дни до 7 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на заседании республиканского правительства.

Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим, — снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <...> сегодня работу блокпостов завершить, — заявил Развожаев.

По его словам, количество иногородних свелось к минимуму. Губернатор поручил завершить работу постов контроля в полночь 1 ноября и сосредоточить силы на реализации иных ограничительных мер, принятых в городе.

Ранее стало известно, что на въезде в Севастополь было установлено восемь блокпостов. Семь из них работают на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. Там организована проверка QR-кодов.

Ранее сообщалось, что направляющиеся в Севастополь российские путешественники, которые решили посетить его без QR-кодов о вакцинации, должны быть готовы к тому, что им придётся возвращаться назад, не побывав в пределах города. Такие прецеденты уже происходят, в тот числе и на железнодорожном вокзале Севастополя.