В Севастополе откроется школа искусств, не имеющая аналогов в стране

Фото: Пресс-служба Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история»

Михаил Развожаев и Иван Есин

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) правительство Севастополя и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» подписали соглашение о передаче городу детской художественно-эстетической школы на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что центр был возведен в невероятно короткие сроки при поддержке президента России Владимира Путина. Предложение о строительстве поступило от митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). По его словам, аналогов такой школы нет.

Детская школа в Херсонесе — это уже одно из самых значимых мест нашего города. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что ее открытие ждет весь город. Детский художественно-эстетический центр сможет принять почти 900 учеников. Школа открывает фантастические перспективы для наших детей. Мы уверены, что школа оставит свой след в истории культуры не только города, но и всей страны. Аналогов такой школы нет, — подчеркнул губернатор.

Детская школа искусств станет частью масштабного проекта по реконструкции парка. Кроме того, это первое специальное учреждение для дополнительного образования в сфере культуры в Крыму. В 2023 году школа готова принять 844 учащихся, а к 2027 году охват учеников планируется увеличить до 1372 человек.

Обучение будет идти по пяти предпрофессиональным программам, которых в Севастополе до этого не было. Среди них дизайн, архитектура, декоративно-прикладное творчество, хореография и театральное искусство. Также будет введено 10 общеразвивающих программ в рамках направлений. Школа откроет свои двери с началом нового учебного года, а прием стартует в августе. Губернатор пообещал, что этот процесс будет максимально открытым и понятным. Директор фонда Иван Есин отметил, что открытие школы стало значимым событием для полуострова и всей России.

Уверен, это не только значимое событие художественной жизни всего полуострова, но и большая надежда на то, что будущие воспитанники этого одного из лучших по оснащению творческих заведений страны оставят для будущих поколений живописные и скульптурные произведения, прославляющие в веках место Херсонеса в истории нашей страны, — заявил Есин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ-2023 сообщил о завершении разминирования металлургического завода Ильича в Мариуполе. По его словам, предприятие готовится к поэтапному запуску, чтобы ускорить процесс восстановления экономики и предоставить местным жителям рабочие места.