Рабочие в Севастополе написали на дороге «тиде» вместо «дети»

При нанесении на асфальт надписи «дети» в Севастополе дорожные рабочие перепутали трафареты и написали «тиде». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пишет РИА Новости.

Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами, — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет работодатели стали гораздо терпимее относиться к неграмотным соискателям. Так, в 2011 году 68% рекрутеров отклоняли резюме с грамматическими и пунктуационными ошибками, сообщают представители SuperJob. Сейчас около 50% работодателей откажут соискателю, если увидят в его резюме ошибки. То есть количество людей, имеющих такие установки, сократилось на 18%.