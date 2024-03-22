В Сети завирусилось видео, на котором попугай цитирует коран

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В Сети набирает популярность видео с попугаем, который цитирует Коран. По данным Telegram-канала «Уфа № 1», птица живет в Башкирии. Достоверность кадров неизвестна.

Попугаи могут повторять слова и человеческий голос, звуки и даже музыку, но осознанной речью они не обладают, они способны воспроизводить только ранее услышанное и отложившееся в памяти.

Ранее было опубликовано видео, на котором маленькая нерпа, найденная у Ладожского озера и спасенная Фондом друзей балтийской нерпы, впервые познакомилась с водной стихией. Животному налили жидкость в большую емкость, а само событие засняли на видео. Пока нерпа находится под присмотром фонда, где набирается сил. На опубликованных кадрах видно, что поддержку нерпе, «фыркающей от воды», оказывает плюшевый сородич.

В начале марта на YouTube появилось видео, на котором сотни кенгуру ворвались на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в австралийском штате Виктория. Животные не проявляли агрессии по отношению к людям и не нанесли никакого вреда полю для гольфа. Однако гольфист Стивен Рош, который снял нашествие кенгуру, появление этих сумчатых млекопитающих для него не стало чем-то особенно новым, но их количеством он был ошеломлен.