В Сети запустили интерактивный проект о жизни Москвы и москвичей в годы ВОВ

https://static.news.ru/photo/eacaeb94-8fbc-11ea-8db7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Интерактивный проект «Москва — путь к Победе! 1941–1945» был запущен в преддверии 9 Мая. Организаторы решили таким способом рассказать малоизвестные исторические факты о столице и её жителях.

В эти дни по традиции в эфире и на страницах газет много фронтовых историй, но жизнь продолжается, даже когда свистят снаряды и разрываются бомбы. Поэтому мы вспоминаем тех, кто оставался в Москве, поддерживал фронт и сохранял дух столицы, когда казалось, что мир рушится на глазах, — цитирует сообщение «Вечерняя Москва».

Проект был подготовлен совместно с Главным архивным управлением Москвы, музеями столичных предприятий и учреждений культуры. Также в разработке приняли участие историки и москвоведы. Одними из основных тем стали: военные будни редакции «Вечерняя Москва», работа Центрального телеграфа в 1941–1945 годах, работа предприятий пищевой промышленности и центрального Гастронома#1 и другие. Помимо этого, на сайте проекта любой житель Москвы сможет дополнить дневник военных будней собственными историями.

Ранее NEWS.ru информировал, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, как в этом году встретят 9 Мая в России.