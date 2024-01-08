В Сети выросло число публикаций, оправдывающих экстремизм Генпрокуратура РФ: в Сети выросло число публикаций, оправдывающих экстремизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России сообщила об увеличении количества антироссийских публикаций в Сети, в которых пропагандируется или оправдывается экстремистская деятельность, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По ее данным, в 2023 году по сравнению с 2022 годом более чем в два раза увеличилось число обращений в Роскомнадзор с требованием блокировки контента по признаку экстремизма или терроризма.

Если в 2022 году в Роскомнадзор было направлено 167 требований [о блокировке информации] по экстремистской и террористической тематике в отношении 14 тысяч сайтов, то в 2023 году цифра уже выросла до 388 и в отношении 19 тысяч сайтов, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что деструктивные силы из-за рубежа всегда использовали проблемы России в противоправных целях путем вмешательства в дела государства. Публикуемые в Сети соответствующие материалы несут угрозу основам конституционного строя страны, а также дискредитируют действия органов власти, добавили в ведомстве.

Ранее компании Google назначили штраф в 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление ложной информации о спецоперации на Украине. В материалах дела указано, что поводом стали ролики на YouTube, где заявлялись фейковые сведения о ВС России. Этот штраф стал третьим за декабрь 2023 года для Google.