https://static.news.ru/photo/7f6e780c-6f5a-11ea-aa81-fa163e074e61_660.jpg Далай-лама Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look press

Интернет-пользователи вспомнили одно из пророчеств Далай-ламы XIV, согласно которому Россия станет главной страной мира.

В 2017 году духовный лидер заявил, что РФ является великим государством, которое выступает в роли связующего звена между западной и восточной цивилизациями. По его словам, в будущем страна может превратиться в ведущую державу мира, способную изменить ситуацию на планете, передаёт argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее православный старец с Афона Паисий Святогорец предсказал, что после распада СССР и завершения «периода испытаний», связанных с крахом этого государства, в России возродится монархия.