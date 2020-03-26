Интернет-пользователи вспомнили одно из пророчеств Далай-ламы XIV, согласно которому Россия станет главной страной мира.
В 2017 году духовный лидер заявил, что РФ является великим государством, которое выступает в роли связующего звена между западной и восточной цивилизациями. По его словам, в будущем страна может превратиться в ведущую державу мира, способную изменить ситуацию на планете,
Как писал NEWS.ru, ранее православный старец с Афона Паисий Святогорец предсказал, что после распада СССР и завершения «периода испытаний», связанных с крахом этого государства, в России возродится монархия.
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