В Сети восхитились диалогом актёров дубляжа с навигатором

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Пользователи Интернета оценили диалог российских актёров дубляжа с навигатором. Видео, снятое во время поездки в машине, 31 декабря 2020 года разместил в Instagram актёр озвучки Карен Арутюнов. Ролик перезаливали в соцсети, и теперь он стал вирусным.

В ролике с навигатором беседовали актёры кинокомпании Movie Mood Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева.

В салоне автомобиля они общались между собой, но при этом использовали фразы из навигатора, типа «Впереди камера на полосу», «Поверните налево». Поскольку голоса мастеров дубляжа хорошо поставлены, отличить их от голоса навигатора сложно.

Такой приём восхитил пользователей Сети, которые в комментариях не скупились на похвалу: «Где полнометражка? Я куплю билеты в кино», «Это что-то крутое».

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Сети из Швеции высказались о серии роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнётся война». В видео соседнюю Россию обозначили как потенциального противника в возможных конфликтах. К такому пропагандистскому подходу минобороны шведы отнеслись отрицательно, о чём высказались в комментариях на YouTube.