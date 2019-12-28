https://static.news.ru/photo/57cff17c-296e-11ea-9307-fa163e074e61_660.jpg Галина Волчек Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Поэтесса Лариса Рубальская выложила фото с Галиной Волчек. Снимок был сделан за неделю до смерти художественного руководителя театра «Современник» на её дне рождения.

19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.

Уже 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже. Она скончалась в московской больнице 26 декабря.

Волчек похоронят рядом с могилой режиссёра Марка Захарова на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с руководителем театра пройдёт в «Современнике» 29 декабря с 9 утра до 12:30 мск.

Ранее актёр и телеведущий Александр Олешко выложил архивные снимки с Галиной Волчек. Эти фотографии до этого нигде не публиковались, писал NEWS.ru.