https://static.news.ru/photo/2766d916-404c-11ea-9974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Nan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист Александр Коц опубликовал в своём аккаунте в Twitter видео, на котором, предположительно, показаны судороги гражданина КНР, вызванные новым коронавирусом.

Пишут, что коронавирус выглядит так, — пишет Коц.

Подписчики журналиста были поражены увиденным, хотя некоторые усомнились в том, что на видео запечатлены именно последствия коронавируса.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом типа 2019-nCoV, с конца декабря 2019 года начала распространяться по всему миру. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. В настоящий момент случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. В Китае уже две тысячи подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Ухани Чжоу Сяньван заявил, что количество людей, заражённых новым типом коронавируса, увеличится ещё примерно на тысячу человек. Об этом он сообщил в эфире местного телевидения.