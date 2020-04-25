В Сети появилось видео сопровождения Су-27 бельгийского истребителя

https://static.news.ru/photo/4ed777d0-870f-11ea-90c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту обнародовала видео сопровождения самолета F-16 Военно-воздушных сил Бельгии.

На кадрах запечатлён полёт двух российских истребителей Су-27 над нейтральными водами Балтийского моря.

В ролике, сделанном из кабины истребителя, видно, как один из Су-27 приближается к F-16 почти вплотную, после чего улетает.

Как писал NEWS.ru, ранее эсминец «Портер» ВМС США зашёл в Чёрное море. Черноморский флот ВМФ РФ взял на сопровождение морское судно.