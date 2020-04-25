В Сети появилось видео сопровождения Су-27 бельгийского истребителя

Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту обнародовала видео сопровождения самолета F-16 Военно-воздушных сил Бельгии.
На кадрах запечатлён полёт двух российских истребителей Су-27 над нейтральными водами Балтийского моря.
В ролике, сделанном из кабины истребителя, видно, как один из Су-27 приближается к F-16 почти вплотную, после чего улетает.
Как писал NEWS.ru, ранее эсминец «Портер» ВМС США зашёл в Чёрное море. Черноморский флот ВМФ РФ взял на сопровождение морское судно.
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