В Сети появилось видео крушения самолета со священниками

Фото: Соцсети

Telegram-канал Baza опубликовал видео с борта самолета Cessna 182, потерпевшего крушение в Красноярском крае. В результате трагедии погибли два пассажира воздушного судна — священники Юрий и Михаил. Трагедия произошла 1 мая 2022 года.

На видеозаписи видно, как самолет пролетает над лесополосой, постепенно снижаясь. В какой-то момент самолет резко начало кренить вбок, после чего транспортное средство рухнуло.

Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что частный легкомоторный самолет, который потерпел крушение в Красноярском крае, выполнял несогласованный рейс. В ведомстве отметили: по предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, один получил травмы.

Ранее на территории Приморского края в десяти километрах от населенного пункта Алексеевка потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж самолета успел катапультироваться. В Министерстве обороны подтвердили факт крушения и отметили, что это произошло во время учебно-тренировочного полета. ЧП, по предварительным данным, могло произойти из-за технической неисправности.