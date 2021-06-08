В Сети появилось видео с внезапной проверкой военкомата Шойгу

https://static.news.ru/photo/d7c1d7d2-c824-11eb-be54-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil.ru

Министр обороны Сергей Шойгу посетил один из московских военкоматов с внезапной проверкой. В Сети появилось видео произошедшего, передаёт «Взгляд».

На появившихся кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. Министр возмутился тем фактом, что в военкомате отсутствуют компьютеры, однако при этом есть и холодильник, и микроволновка.

Я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая?, - высказался Шойгу.

Кроме того, на кадрах также видно, как министр заходит и в другие кабинеты, общаясь со служащими. В какой-то момент его подчинённый громко зовёт некую женщину. На это Шойгу одёргивает помощника, напоминая о хороших манерах.

Не кричите вы так! Ну что вы, честное слово! С уважением к подчинённым, - сделал замечание глава Минобороны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что до конца 2021 года в Западном военном округе (ЗВО) появятся около 20 новых частей и соединений. Глава военного ведомства уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО.