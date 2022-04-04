В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Волоколамске

В Сети появились кадры с места ДТП с участием рейсового автобуса в Волоколамске. На видео попали перевёрнутый автобус, сотрудники ДПС, а также машины спецслужб и скорой помощи, передаёт «360». Авария произошла утром на автодороге М-9 «Балтия».

При повороте на деревню Матрёнино автобус Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека, ещё 13 пострадали. Всего в транспорте находилось 20 пассажиров.

На место происшествия прибыли машины ДПС, центра медицины катастроф и два вертолёта санавиации. Проверку по факту происшествия организовала прокуратура Московской области.

По словам водителя автобуса, его подрезали, после чего он не справился с управлением. Мужчина находится в шоковом состоянии, ему оказали помощь медики.

1 апреля попал в аварию и перевернулся автобус с 19 детьми, следовавший из Архангельска в карeльский город Кoндопога. В результате ДТП один ребёнок получил сотрясение мозга.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного cредства.