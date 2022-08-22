Опубликовано первое заявление Александра Дугина после смерти дочери Миллиардер Малофеев опубликовал первое заявление Александра Дугина после смерти дочери

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Александр Дугин

Философ и политолог Александр Дугин сделал первое заявление после смерти своей дочери Дарьи. Обращение опубликовал миллиардер Константин Малофеев. В нем философ подчеркнул, что девушку «подло, исподтишка убили враги России».

Мой друг Александр Гельевич Дугин благодарит всех, кто высказал соболезнования по поводу гибели его дочери Даши. Он просил меня опубликовать этот текст, — написал Малофеев.

В заявлении Дугин отмечает, что его дочь погибла в результате «теракта, осуществленного нацистским украинским режимом». Философ подчеркнул, что девушка никогда не призывала к насилию и войне, а ее выступления и репортажи всегда были «глубоки» и «обоснованы».

На моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне, — сказал политолог.

Дугин назвал свою дочь «восходящей звездой», которую «враги России подло, исподтишка убили». Однако, по мнению философа, нельзя сломить русский народ «даже такими невыносимыми ударами».

Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! — призвал Дугин.

Философ считает, что его дочь — герой. Он выразил надежду, что она вдохновит «сынов Отчизны на подвиг».

Журналистка погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу машины сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело об убийстве.

ФСБ сообщила, что в смерти Дугиной виновны украинские спецслужбы. По сведениям ведомства, исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Известно, что подозреваемая прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Они арендовали квартиру в том же доме в Москве, где жила Дугина. Предполагается, что именно эта девушка следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера.